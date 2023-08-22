Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov: Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak

Beşiktaş'ın Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'dan transfer ettiği Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayı giyeceği için sevinçli olduğunu dile getirerek, hedefinin Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayı giyeceği için sevinçli oldu olduğunu dile getirerek, "Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak" dedi.

Beşiktaş'ın, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlıların sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyleyen Bakhtiyor, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olarak görüyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk futbol kulübü. Burada olmak benim için yepyeni bir meydan okuma diyebilirim. Beşiktaş formasıyla iyi bir futbol sergilemek ve tarihe geçmek istiyorum. Beşiktaş'la ilgili olarak Yusuf Yazıcı'yla konuştum. CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum. Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak. Takım olarak en önemli amacımız şampiyon olmak olmalı. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diye konuştu.

"Futbol sevgimi Brezilya ve Ronaldo'ya borçluyum"

Futbola olan ilgisinin ilk olarak 2002 Dünya Kupası'nda başladığını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Çocukluğuma dair hatırlayabildiğim önemli anlardan bir tanesi 2002 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya milli takımını ve Ronaldo'yu izleme fırsatı bulmuştum. Hatta saçlarımı da aynı onun gibi kestirmiştim. Bugün futbol oynuyorsam bunu Brezilya ve Ronaldo'ya borçlu olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Alex ile 4 yıl önce fotoğraf çektirmiştim"

Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Alex Oxlade Chamberlain ile geçmiş yıllarda karşılaştıklarını dile getiren Bakhtiyor Zaynutdinov, "Dört yıl önce Rostov'da oynarken İspanya'nın Marbella kentine kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. "Kiminle fotoğraf çektirebilirim?" diye düşünüp kampa gelenlerin listesine bakmıştım. Şansıma Alex'le fotoğraf çektirdim, şimdi aynı takımdayız. Sanırım hayat bizi bir araya getirdi" ifadelerini kullandı.

"Her pozisyonda oynama tecrübem var"

Kariyeri boyunca bir çok pozisyonda oynadığını belirten Kazakistanlı futbolcu, "Eski teknik direktörüm beni hemen hemen her pozisyonda oynattı ve hepsinde de onun istediklerini yapmak konusunda başarılı oldum. Bu durumu açıklaması biraz zor ama sanırım en önemli şeylerden bir tanesi takım için çaba göstermem ve elimden geleni yapmam olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Buraya adapte olmam uzun sürmeyecek"

Benzer değerlere sahip bir ülke vatandaşı olduğunu aktaran başarılı orta saha, "Uyum sürecimin hızlı olacağını düşünüyorum, çünkü her iki halkın mantalitesi birbirine çok benziyor. Mesela bizim halkımız da çay içmeyi çok seviyor. Sadece bununla da sınırlı değil, diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmak çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Sahada elinden gelenin en iyisini yapabileceğini vurgulayan Bakhtiyor Zaynutdinov, "Her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim. Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL