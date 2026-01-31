Haberler

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü
Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, sonradan dahil olduğu Konyaspor maçında sonradan rakibine yaptığı sert hareket sonucu 6 dakika içinde oyundan atıldı.

  • Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında 6 dakika oynadıktan sonra kırmızı kart gördü.
  • Kristjan Asllani, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

ASLLANI İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında büyük bir şanssızlık yaşayarak kırmızı kart gördü. Konyaspor karşılaşmasına yedek başlayan Arnavut futbolcu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

6 DAKİKA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gelişen Konyaspor hücumunda Deniz Türüç, rakip ceza alanının birkaç metre dışında Asllani'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip bu pozisyonda kart bekledi ancak hakem yalnızca faul düdüğünü çaldı. Hakem Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı üzerine Asllani'nin Deniz Türüç'e yaptığı faulü yeniden izlemek için monitöre gitti. Pozisyonu izleyen Kolak, Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'ye kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördüGörüntü: BeIN Sports

İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldız futbolcu, böylece profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
