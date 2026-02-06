Haberler

Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo, İstanbul'a vararak kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Murillo, Beşiktaş'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, transfer sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Murillo'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." dedi.

Murillo'nun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
