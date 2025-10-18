Haberler

Beşiktaş'ın Yeni Kaptanı Orkun Kökçü, İlk Maçında Kaptanlık Yaptı

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta yeni kaptanı Orkun Kökçü ilk kez sahaya kaptan olarak çıktı. Maç sonucunda Beşiktaş, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçında ilk kez kaptanlık pazubendiyle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Orkun Kökçü de bu maçla ilk kez Beşiktaş'ta kaptanlık heyecanı yaşadı. Milli oyuncu, sezon başında siyah-beyazlılara transfer oldu ve 5 Avrupa kupası, 6 da Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş, hafta içinde yaptığı açıklama ile 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaptanlığa getirildiğini açıklamıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
