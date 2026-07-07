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Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul'da

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Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi. Havalimanında taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından karşılanan genç file bekçisi, Kartal pençesi pozu verdi.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki yerli kaleci Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aynı gün ikinci kaleci transferini yaptı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan Doğan Alemdar, İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, alanda Beşiktaş yetkilileri ve siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Öte yandan Alemdar, taraftarlara Beşiktaş'ın sembol hareketi olan "Kartal pençesi" ile objektiflere poz verdi.

Doğan Alemdar, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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