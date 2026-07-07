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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Alexander Nübel, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki file bekçisi, taraftarları selamladıktan sonra resmi imza için hazırlıklara başladı.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir arayış halinde olduğu kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te olan Alexander Nübel ile anlaşmaya vardı.

Kartal'ın, kulübü ve kendisiyle prensipte el sıkıştığı Nübel de İstanbul'a geldi.

Alman kaleciyi taşıyan uçak saat 20.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Alexander Nübel, terminal çıkışında bulunan taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

29 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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