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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaştığı Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi. İtalyan çalıştırıcı, 'Çok mutluyum, bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum' dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı ilk açıklamada, "Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Forza Beşiktaş" dedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getirdi. 48 yaşındaki teknik adam, İstanbul'a gelirken kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla transfer duyuruldu. Siyah-beyazlıların, Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşma sağladığı öğrenildi.

İtalyan çalıştırıcı, saat 17.40 sıralarında Atatürk Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Italiano'ya, Serdal Adalı ile Futbol Direktörü Önder Özen eşlik etti. Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan İtalyan hoca, "Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Forza Beşiktaş" dedi. Pasaport işlemlerinin ardından İtaliano kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde Vincenzo Italiano için resmi imza töreni düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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