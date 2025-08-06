Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Patrick's ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 21.45'te İskoçya temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar bugün İskoçya'ya gidecek. Beşiktaş'ta kamp kadrosu da belli oldu. Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Felix Uduokhai, takip ve tedavi süreci devam ettiği için kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati ve Tammy Abraham." - İSTANBUL