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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i Ağırlıyor

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- Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak Siyah-beyazlı takımda sol bek Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı Sırp golcü Dusan Vlahovic'in Kauno Zalgiris maçında kadroda olması bekleniyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stiller'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçmeyi başaran siyah-beyazlı futbol takımı, play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Kassoum Ouattara cezasını tamamladı

Siyah-beyazlı takımda Fransız sol bek Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti.

Kassoum Ouattara'nın Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.

Dusan Vlahovic UEFA listesinde

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.

Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçında kadroda bulunması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alıyor.

Kaynak: AA
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