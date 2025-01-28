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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Maçını Szymon Marciniak Yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Maçını Szymon Marciniak Yönetecek
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Beşiktaş, 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maçı Polonya hakemi Szymon Marciniak yönetiyor. Maç, Twente Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında Beşiktaş, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Twente ile karşı karşıya gelecek. Twente Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR'da ise Pawel Pskit görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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