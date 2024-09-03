Beşiktaş'ın Transfer Dönemi İçin Son İmza: Joao Mario İstanbul'a Geldi
Beşiktaş'ın transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Portekiz'in Benfica takımından transfer ettiği Joao Mario İstanbul'a geldi. Portekizli milli futbolcu Joao Mario, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 17.25'de Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu pasaport kontrolünün ardından İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Portekizli milli futbolcu Joao Mario, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 17.25'de Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu pasaport kontrolünün ardından İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.