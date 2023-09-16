Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Daniel Amartey bel ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bel ağrısı tanısı ile tedavisi süren Daniel Amartey kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.