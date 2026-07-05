Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda taktik ve duran top çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar, bugün Macar ekibi MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından taktik ve duran top çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'de Macaristan takımı MTE 1904 KFT ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan