Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi

Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-Beyazlılar'da Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edilmedi. İlk maç Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-Beyazlılar'da 4 isim kadroya dahil edilmedi.

4 İSİM LİDTEDE YOK

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almıyor.

Beşiktaş'ın listesinde yer alan futbolcular şöyle;

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurásek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, João Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet: Tammy Abraham

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