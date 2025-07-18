Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk Maçını Bulgar Hakem Yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Maç, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor