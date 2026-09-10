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Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor

Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor
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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5’inci haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Yarın akşam Tüpraş Stadyumu'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, 9 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Geçen hafta derbi maçta oldukça üstün bir oyunla Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenen siyah beyazlıların morali bir hayli yüksek ve Erzurumspor karşılaşmasına hazır durumda.

Siyah beyazlılarda kasık sakatlığından dolayı riske edilmeyecek Rıdvan Yılmaz kadroda yer almayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Erzurumspor karşısında bir kaç oyuncuyu kulübeye çekerek ufak çaplı bir rotasyon yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın; Agbadou, Vlahovic ve Trossard'ın yerine Djalo, Hyeon-gyu Oh ve İlhan Fakılı oynatması sürpriz olmayacak. Riske edilmeyecek Rıdvan'ın yerine de Ouattara forma giyecek.

Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Hyeon-gyu Oh."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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