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Beşiktaş'ın Omar Colley Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

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Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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