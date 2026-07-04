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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

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Beşiktaş Kulübü'nün 28 Şubat 2026 itibarıyla net borcu 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün net borcu 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, konularla ilgili divan üyelerini bilgilendirdi. Şentürk, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira borcu olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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