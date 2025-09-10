Haberler

Beşiktaş'ın kanat için yeni isteği Timo Werner

Beşiktaş'ın kanat için yeni isteği Timo Werner
Güncelleme:
Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner'i gündemine aldı. Werner, bu sezon takımının ligde ve kupada oynadığı maçlarda forma şansı bulamadı ve takımdan ayrılması bekleniyor.

Yaz transfer dönemi boyunca sol kanat arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

TIMO WERNER GÜNDEME GELDİ

Birçok isimle görüşme Beşiktaş, şimdi de gözünü Almanya'ya çevirdi.Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Alman oyuncu için resmi hamlede bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

TAKIMINDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Timo Werner, bu sezon takımının ligde ve kupada oynadığı maçlarda forma şansı bulamadı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile geçiren 29 yaşındaki Werner, bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş sade:

bu adam zamanında İnönü deki ses yüzünden kulaklarını kapatıp ben oynayamacagim diyip çıkmadı mı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
