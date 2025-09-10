Beşiktaş'ın kanat için yeni isteği Timo Werner

Yaz transfer dönemi boyunca sol kanat arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

TIMO WERNER GÜNDEME GELDİ

Birçok isimle görüşme Beşiktaş, şimdi de gözünü Almanya'ya çevirdi.Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Alman oyuncu için resmi hamlede bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

TAKIMINDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Timo Werner, bu sezon takımının ligde ve kupada oynadığı maçlarda forma şansı bulamadı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile geçiren 29 yaşındaki Werner, bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.