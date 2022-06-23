Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu! 6 hazırlık maçı oynanacak - Haberler

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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu! 6 hazırlık maçı oynanacak

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlık maç programını açıkladı. Siyah beyazlılar, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kamp yapacak.

Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. A Futbol Takımı, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kamp yapacak.

Siyah Beyazlılar, Avusturya kampında üç, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.Kartal, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacak. Kamp programı kapsamında oynanacak maçların tarihleri ve saatleri de belli oldu. Belirlenen saatler ülkelerin yerel saatleriyle aktarıldı.

  • 9 Temmuz Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Werder Bremen (Tivoli Stadium, Innsbruck)

  • 12 Temmuz Salı

16.00 Beşiktaş – Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

  • 15 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mainz 05 (Kufstein Arena)

  • 23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

  • 26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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