Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcunun oyunda kaldığı süre şaka gibi
Beşiktaş'ın bu sezon başında transfer ettiği ve kadro dışı bıraktığı Jean Onana, siyah-beyazlılarda Lig'de 12 dakika toplamda ise 192 dakika süre bulabildi.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Jean Onana, ligde aldığı süreyle gündem oldu.
5 İSİM KADRO DIŞI KALDI
Derbide Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" Aboubakar, Rosier, Onana, Ghezzal ve Bailly'i kadro dışı bıraktı.
ALDIĞI SÜRE AKILLARA ZARAR
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.
Onana'nın Süper Lig maçları şu şekilde;
- Fatih Karagümrük: 1 dakika
- Pendikspor: 1 dakika
- Gaziantep FK: 9 dakika
- Başakşehir: 1 dakika
AVRUPA PERFORMANSI
23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.
Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şöyle;
- Beşiktaş-Tirana: 28 dakika
- Tirana - Beşiktaş: 10 dakika
- Neftçi Bakü-Beşiktaş 27 dakika
- Beşiktaş-Neftçi: 45 dakika
- Beşiktaş-Lugano 9 dakika
- Bodo-Beşiktaş: 61 dakika