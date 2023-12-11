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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı futbolcunun oyunda kaldığı süre şaka gibi

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Beşiktaş'ın bu sezon başında transfer ettiği ve kadro dışı bıraktığı Jean Onana, siyah-beyazlılarda Lig'de 12 dakika toplamda ise 192 dakika süre bulabildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Jean Onana, ligde aldığı süreyle gündem oldu.

5 İSİM KADRO DIŞI KALDI

Derbide Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" Aboubakar, Rosier, Onana, Ghezzal ve Bailly'i kadro dışı bıraktı.

ALDIĞI SÜRE AKILLARA ZARAR

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.

Onana'nın Süper Lig maçları şu şekilde;

  • Fatih Karagümrük: 1 dakika
  • Pendikspor: 1 dakika
  • Gaziantep FK: 9 dakika
  • Başakşehir: 1 dakika

AVRUPA PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.

Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şöyle;

  • Beşiktaş-Tirana: 28 dakika
  • Tirana - Beşiktaş: 10 dakika
  • Neftçi Bakü-Beşiktaş 27 dakika
  • Beşiktaş-Neftçi: 45 dakika
  • Beşiktaş-Lugano 9 dakika
  • Bodo-Beşiktaş: 61 dakika
Kaynak: Haberler.com / Spor

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