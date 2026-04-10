Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, ligde son maça kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Beninli futbolcu, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her pozisyonda oynamaya uyum göstermeye çalıştığını anlatan 23 yaşındaki oyuncu, "Her zaman söylediğim gibi Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp. Burada her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Orta sahada oynamayı seviyorum ama hocam benden kanatta oynamamı isterse kanatta da oynarım. Orta sahaya dönmek güzel ama galip gelmek daha güzel." diye konuştu.

Antalyaspor karşısında güzel bir performans sergilediklerini vurgulayan Olaitan, "Derbiyi kaybetmek çok üzücü, acı verici. Derbileri kaybetmek her zaman kötüdür. Derbilerin Türk futbol tarihindeki yerini hepimiz biliyoruz ama o maç geçti. Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna savaşacağımız ve oynamamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ana hedefimiz Türkiye Kupası ama kalan maçları da oluruna bırakmayacağız. Ligde en azından ikinci olabilmek için bütün maçlarda elimizden gelen en iyi performansı vereceğiz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
