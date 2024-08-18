Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, Antalyaspor maçında 2 gol attı

Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, Antalyaspor maçında kaydettiği 2 golle Süper Lig'deki ilk gollerini attı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 13. dakikada yeni transfer Ciro Immobile attı. İtalyan futbolcu, 23. dakikada da skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. 34 yaşındaki oyuncu, bu gollerle birlikte Süper Lig kariyerindeki ilk gollerini kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Immobile, 83. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı ve siyah-beyazlı takımın 5-0 kazandığı 2024 Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol kaydetmişti. - İSTANBUL