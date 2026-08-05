Beşiktaş'ın Hradec Kralove Kamp Kadrosu Açıklandı

HRADEC UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre, yeni transfer Leandro Trossard'ın yer almadığı Hradec Kralove kafilesine siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano şu isimleri dahil etti:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

Kaynak: AA