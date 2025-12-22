Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, golcü transferinde gözünü Antalyaspor'un eski yıldızına dikti.

GOLCÜ HEDEFİ HAJI WRIGHT

Beşiktaş, Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City'nin yıldızı Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki ABD'li yıldız için Coventry City ile pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN ACELE EDİN TALİMATI VERDİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın santrfor transferinde yönetime acele edilmesi yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.

BU SEZON 9 GOL ATTI

Geçmiş dönemde formasını giydiği Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 64 maça çıkan Wright, 31 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı. Bu başarısının ardından Coventry City'e transfer olan deneyimli oyuncu, bu sezon 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.