Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright
Güncelleme:
Beşiktaş, daha önce Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen ABD'li forvet Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Coventry City ile pazarlık masasına oturacak.

  • Beşiktaş, Coventry City'de oynayan ABD'li futbolcu Haji Wright'ı transfer etmek istiyor.
  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, santrfor transferi için yönetime acele edilmesini istedi.
  • Haji Wright, bu sezon Coventry City formasıyla 9 gol ve 2 asist yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, golcü transferinde gözünü Antalyaspor'un eski yıldızına dikti.

GOLCÜ HEDEFİ HAJI WRIGHT

Beşiktaş, Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City'nin yıldızı Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki ABD'li yıldız için Coventry City ile pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN ACELE EDİN TALİMATI VERDİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın santrfor transferinde yönetime acele edilmesi yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.

BU SEZON 9 GOL ATTI

Geçmiş dönemde formasını giydiği Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 64 maça çıkan Wright, 31 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı. Bu başarısının ardından Coventry City'e transfer olan deneyimli oyuncu, bu sezon 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

