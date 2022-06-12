Beşiktaş'ın gençleri yuvadan uçuyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de sürpriz talip - Haberler

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Beşiktaş'ın gençleri yuvadan uçuyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de sürpriz talip

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra Ersin Destanoğlu'na da teklifler gelmeye başladı. Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg, milli kaleci Ersin Destanoğlu için 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Avusturya temsilcisi RB Salzburg, genç yıldız Ersin Destanoğlu'nun transferi için devreye girdi. Salzburg, siyah beyazlı kulübe 6 milyon euro ücret teklif etti. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmeye aldı. Ersin Destanoğlu geçtiğimiz sezon 41 maça çıkarken, 55 kez kalesinde gol gördü, 12 kez ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ın gençleri yuvadan uçuyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de sürpriz talip

GENÇ KARTALLAR YUVADAN UÇUYOR

Beşiktaş'ın performanslarıyla adından söz ettiren futbolcuları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na teklifler yağıyor. Frankfurt ile anlaşan Rıdvan kulübüne 6 milyon euro kazandıracak. Ersin'in de transfer olması halinde kulübüne bu bedelin daha üstünde bir bonservis kazandıracağı öngörülüyor.

Beşiktaş'ın gençleri yuvadan uçuyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de sürpriz talip

Haberler.com - Spor

Ersin Destanoğlu Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Spor Haberler

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