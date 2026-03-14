Haberler

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kamp kadrosunda sakatlıklarını atlatan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure yer alırken, Taylan Bulut kadroda bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin yanı sıra Taylan Bulut yer almadı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

