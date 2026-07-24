Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şan Ökten, kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten için Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şan Ökten'in vefatının 39. yılında gerçekleştirilen törene kulübün genel sekreteri Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanı Devrim Alparslan, üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı, kurul üyeleri, Ökten'in ailesi ve yakınları katıldı.

Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA