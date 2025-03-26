Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı

Son olarak Beşiktaş'ı da çalıştıran ve Portekiz Milli Takımı ile büyük başarılara imza atan deneyimli teknik direktör Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'ndaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor. Santos'un yönetiminde sahaya çıkan Azerbaycan, oynadığı son dokuz maçta da galibiyet yüzü göremedi. Üstelik bu maçların sekizini kaybederek kötü bir grafik çizdi.

Fernando Santos'un Azerbaycan'ın başına geçmesiyle başlayan süreçte alınan sonuçlar şu şekilde;

Azerbaycan 1-3 İsveç

Azerbaycan 0-2 Slovakya

Azerbaycan 1-3 Estonya

Azerbaycan 1-3 Slovakya

Azerbaycan 0-0 Estonya

Azerbaycan 0-6 İsveç

Azerbaycan 0-3 Haiti

Azerbaycan 0-2 Belarus

Bu süreçte Azerbaycan yalnızca Estonya ile golsüz berabere kalarak tek puanını aldı. Diğer maçların tamamında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle İsveç karşısında alınan 6-0'lık hezimet, takımın en ağır yenilgilerinden biri oldu.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan tecrübeli teknik adam, Azerbaycan'daki başarısız sonuçlar nedeniyle yoğun eleştiri altında. Beklentilerin altında kalan oyun sistemi, hücumdaki etkisizlik ve savunmadaki zaaflar, futbol otoriteleri tarafından sıkça dile getiriliyor.

Azerbaycan Milli Takımı, son dokuz maçta yalnızca üç gol atabilirken, kalesinde tam 22 gol gördü. Bu da maç başına ortalama 2,4 gol yedikleri anlamına geliyor. Hücum hattındaki üretkenlik sorununun yanı sıra, savunma hattındaki büyük açıklar da dikkat çekiyor.

YOLLAR AYRILABİLİR

Fernando Santos'un takımın başında kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, kötü gidişata rağmen tecrübeli hocaya bir süre daha şans verebileceği konuşuluyor. Ancak ilerleyen dönemde de benzer sonuçlar alınırsa, Santos ile yolların ayrılması kaçınılmaz olabilir.

Azerbaycan taraftarları da sosyal medyada teknik direktör değişikliği taleplerini dile getiriyor. Takımın başına daha dinamik ve modern futbol anlayışına sahip bir teknik adamın getirilmesi gerektiğini savunanlar çoğunlukta.

Azerbaycan'ın önündeki maçlar, Santos'un geleceği açısından belirleyici olacak. Eğer takım bir an önce toparlanamazsa, tecrübeli teknik adamın Azerbaycan macerası kısa sürebilir. Fernando Santos'un ve Azerbaycan Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merakla bekleniyor.