Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
Beşiktaş'ın dün sözleşmesini feshettiği Eric Bailly, daha önce de 2015-2016 yılları arasında formasını giydiği İspanyol devi Villarreal'e transfer oldu.
İspanyol devi Villarreal, Beşiktaş'tan ayrılan ve 2015-2016 yılları arasında da kulübün forması giyen Eric Bailly'yi yeniden kadrosuna kattı.
KADRO DIŞI KALDI
Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
SKOR KATKISI VEREMEDİ
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.