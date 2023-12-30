Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ın dün sözleşmesini feshettiği Eric Bailly, daha önce de 2015-2016 yılları arasında formasını giydiği İspanyol devi Villarreal'e transfer oldu.

İspanyol devi Villarreal, Beşiktaş'tan ayrılan ve 2015-2016 yılları arasında da kulübün forması giyen Eric Bailly'yi yeniden kadrosuna kattı.

KADRO DIŞI KALDI

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

SKOR KATKISI VEREMEDİ

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Villarreal Beşiktaş Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title