Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! 6 futbolcu, Galatasaray maçında yok

Tüm Türkiye derbiye, Fransızlar yıldızlara kilitlendi! Kerem ve Ersin için geldiler

Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? Muhtemel