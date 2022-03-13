Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! 6 futbolcu, Galatasaray maçında yok
- Güncelleme:
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 6 futbolcu dev mücadelenin kafilesinde yer almadı.
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların kadrosundaki eksikler isimler dikkat çekti.
SOUZA VE ATIBA GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022