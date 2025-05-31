Beşiktaş'ın Bodrum FK Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Bodrum FK Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Bodrum FK ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Ciro Immobile ve Alex Oxlade Chamberlain kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Bodrum FK'ya konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kampa kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Milot Rashica ve Elan Ricardo da kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlıların, Bodrum FK müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Keny Arroyo." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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