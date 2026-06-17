Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda rakibi Midtjylland oldu

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde Beşiktaş'ın rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı