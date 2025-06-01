Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Samsunspor'un kazanması sonrası ligi dördüncü sırada noktaladı.
2. ÖN ELEME TURUNDAN KATILACAK
Beşiktaş, böylece UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.
İşte Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri;
- Shakhtar Donetsk
- Braga
- Midtjylland
- Legia Varşova
- Anderlecht
- Partizan
- Sheriff
- Lugano