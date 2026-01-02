Haberler

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da yapacağı kampın kadrosunu açıkladı. David Jurasek, Jonas Svensson ve Necip Uysal kamp kadrosuna dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ'ın Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Antalya'da devre arası çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılarda, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson ile geçtiğimiz hafta futbol planlamasında yer almayacağı açıklanan Necip Uysal kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
