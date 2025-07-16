Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi
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Beşiktaş, transferinde anlaşmaya vardığı ve gün içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişinin ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş, Southampton'dan ayrılan ve prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters için bir açıklama yayımladı.

İSTANBUL'A GELİŞİ ERTELENDİ

Siyah-beyazlılar, bugğn İstanbul'a gelmesi beklenen Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişinin ertelendiğini duyurdu. Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir." denildi.

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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