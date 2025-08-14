Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 4-1 kazanılan ilk maçın rövanşında Beşiktaş ile İrlanda temsilcisi St. Patrick's karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta temsilcimiz Beşiktaş, ilk yarıda büyük bir şok yaşadı.

BEŞİKTAŞ 2 FARKLI GERİYE DÜŞTÜ

Maça hızlı başlayan konuk ekip, maçın henüz 9. saniyesinde Gabriel Paulista'nın elle oynaması sonucu penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Conor Carty, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son bölümüne girildiği dakikalarda duran top kazanan St. Patrick's, oluşan karambol sonucu bir kez daha tehlike yarattı. Topu önünde bulan Ryan McLaughlin, Mert Günok'u avlayarak 43. dakikada skoru 2-0 yaptı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarları takımlarına büyük tepki gösterdi. Islıkla takımına tepki gösteren taraftarlar, "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratlarında bulundu.