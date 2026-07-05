Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattı
Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız ekibi Clermont ile anlaşmaya varıldığını ve genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada transferi hususunda Fransız ekibi Clermont ile anlaşmaya varıldığı, genç futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Clermont'ta geçen sezon 34 maçta forma giyen İlhan Fakılı, 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat