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Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattı

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Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız ekibi Clermont ile anlaşmaya varıldığını ve genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada transferi hususunda Fransız ekibi Clermont ile anlaşmaya varıldığı, genç futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Clermont'ta geçen sezon 34 maçta forma giyen İlhan Fakılı, 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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