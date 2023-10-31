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Beşiktaş ile Gaziantep FK Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki mücadele ilk yarıda golsüz beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı.