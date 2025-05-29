Beşiktaş ile Galatasaray Derbisi Play-off'ta Karşı Karşıya

Beşiktaş ile Galatasaray Derbisi Play-off'ta Karşı Karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak ve iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale adını yazdıracak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finaline yükseleceği eşleşmede Beşiktaş, ev sahibi avantajına sahip.

Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda ikinci sırada tamamladı.

Başantrenör Yakup Sekizkök idaresindeki sarı-kırmızılılar ise sezonu 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle yedinci sırada noktaladı. Play-in etabında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u geçen Galatasaray, play-off çeyrek finaline yükseldi.

Rakipler arasında normal sezondaki ilk maçı Galatasaray, ikinci müsabakayı da Beşiktaş kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna olay gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna olay gönderme
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Gece uyutmadılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj

Galatasaray'dan Mourinho'nun kaldığı otelde dronlu mesaj
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.