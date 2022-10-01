Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın derbide karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın derbide karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılacak. İki takım bu derbi mücadelesiyle 356. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar arasındaki ilk maç 28 Kasım 1924'te oynandı ve Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Daha önce oynanan 355 müsabakada sarı-lacivertliler 133 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 126 kez sahadan galip ayrıldı. Ezeli rakipler arasında oynanan 96 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe gollerde zirvede

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gollerde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 20 kez gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılar ise 16 gol kaydetti. Kanarya ayrıca ceza sahası içinde 29 pozisyonla en fazla gol pozisyonuna giren takım oldu.

Yabancı teknik adamlar karşı karşıya

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde Mayıs 2007'de Beşiktaş'ın başında yer alan Jean Tigana ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Zico'dan bu yana ilk kez iki yabancı teknik adam karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, yabancı antrenörlerin oynadığı son 7 maçtan sadece 1'ini kaybederken, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Valencia'dan Beşiktaş'a gol yok

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, ligde Beşiktaş karşısında forma giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşayamadı. Valencia, bu sezon Süper Lig'de 47 dakikada 1 gol kaydederken, siyah-beyazlılar karşısında da siftah yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Joshua King'in Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmezken, herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. - İSTANBUL