Beşiktaş ile Başakşehir arasında yerli takası! Umut gidiyor, Deniz geliyor

Beşiktaş, kendilerinden Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir'den takasta Deniz Türüç'ü istedi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen milli futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor.

Transferde gaza basan Beşiktaş, Başakşehir'den Deniz Türüç'ü kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlılar, sol beki Umut Meraş'ı Deniz Türüç transferinde takasta kullanacak.

FENERBAHÇE FORMASI DA GİYDİ

Beşiktaş ile Başakşehir arasında görüşmeler sürerken transferlerin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'de Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giyen Deniz Türüç'ün Başakşehir ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

52 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Deniz Türüç, Başakşehir formasıyla 144 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 24 asistlik performans gösterdi.