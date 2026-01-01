Haberler

Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanlara başladı. Takım, Antalya'da kamp yapacak.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir haftalık iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

Antalya'da kamp yapacak

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.

Yarın saat 11.00'de yapacağı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü