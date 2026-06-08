Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı.

Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hakan Daltaban, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları ile Ege Bölgesi Dernek Başkanları, Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği'nin düzenlediği, "Siyah & Beyaz Gece" etkinliğine katıldı.

Gecede; yeni Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazananların mazbataları Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil tarafından verildi. GenBeşiktaş üyelikleri tamamlanan çocuklara ise üyelik setlerini Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı takdim etti.

Yaklaşık 350 davetlinin katıldığı gece, pasta kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı