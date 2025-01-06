Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşmayı reddeden tecrübeli antrenör Sergen Yalçın'ın hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

"BEN BU TAKIMI UÇURURUM"

Yalçın'ın, "Fenerbahçe için, ben bu takımı uçururum" dediği iddia edildi. Yalçın hakkında ortaya atılan o sözler sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yalçın'ın bu iddiasının ardından oldukça umutlu.

İşte o yorumlardan bazıları;