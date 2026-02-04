Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli

Aston Villa'ya imza atan Tammy Abraham ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş, o bölgedeki boşluğu doldurdu.

HYEONGTU OH 3.5 YILLIK İMZAYI ATTI

Beşiktaş, Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Belçika Ligi takımlarından KRC Genk'e 14 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

SEZON PERFORMANSI

Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta forma giydi ve rakip ağlara 10 gol attı.