Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli
Beşiktaş, Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Genk'e 14 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Aston Villa'ya imza atan Tammy Abraham ile yollarını ayıran Süper Lig devi Beşiktaş, o bölgedeki boşluğu doldurdu.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
SEZON PERFORMANSI
Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta forma giydi ve rakip ağlara 10 gol attı.