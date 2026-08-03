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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya 24 kişilik kadrosunu bildirdi. İlk maç 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 13 Ağustos'ta evinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakaların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ilk maçı 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de deplasmanda oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

Kartal'da bu müsabakaların kadrosu da UEFA'ya bildirildi.

Siyah-beyazlıların, Hradec Kralove maçları için UEFA'ya ilettiği kadro şu şekilde:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav erny, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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