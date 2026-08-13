Hradec Kralove hocası: Tur şansımız ilk maçta azaldı

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çekya ekibi Hradec Kralove'nin teknik direktörü David Horejs, tur şanslarının ilk maçta azaldığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Horejs, "İlk maçta daha iyi oynadık ve büyük bir şans kaybettik. Rakip 10 kişi kalmıştı, ayağımıza gelen şansı değerlendiremedik. İlk maçta bu şansı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Çok genç oyuncularımız var. Atmosfer bizi yüzde 100 etkiledi. Biz daha fazla gol şansı bulduk ama değerlendiremedik. Bugünkü tecrübemiz yetmedi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, gücünü gördük. 2 gol attılar ve gol yemediler. Bundan sonrası için Beşiktaş'a bol şans diliyorum." diye konuştu.

Beklediğinin üzerinde bir atmosferle karşılaştığını söyleyen Horejs, "Maç öncesinde oyuncularıma burada çok zor bir atmosferin bizi beklediğini anlattım. Tomas Sivok'tan taraftar ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler aldım. Böyle bir atmosfer bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bunu futbolcularıma anlattım. Maçta ayakta kalmaya çalıştık. Mücadelemizden çok mutluyum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Beşiktaş gibi takımlarla karşılaşmak çok zordur. Ligimizde Slavia Prag gibi takımlara karşı böyle oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filip Cihak: "Böyle bir atmosfer yaşadığım için çok mutluyum"

Çek ekibinin savunma oyuncusu Filip Cihak ise golle ilgili olarak, "Defansı ileride kurduk. Rakibimiz golü kontra ataktan buldu. Belki rakibime yetişebilirdim ama yetişemedim, üzgünüm. Bence tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak isterler. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmak istedim, konsantre olmak için çok uğraştım. Böyle bir atmosfer yaşadığım için çok mutluyum. Bu iki maç ben ve arkadaşlarıma büyük tecrübe kazandırdı. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyi vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA