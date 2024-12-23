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Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru

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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Twente maçının yerinin değişmesi için UEFA'ya başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, "İki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Beşiktaş JK olarak; FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar veren Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, 17 Aralık 2024 tarihinde Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ile Mete Vardar, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantının ardından 20 Aralık 2024 tarihinde tarafımıza gönderdiği resmi yazıyla kararını değiştirmediğini belirtmiş ve kararına gerekçe olarak geçmiş dönemlerde oynadığımız Avrupa müsabakalarında taraftarlarımızın sergilediği davranışları göstermiştir.

17 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen toplantıda Asbaşkanlarımız Göçmez ile Vardar'ın her türlü güvenlik önlemini alacağımızı, yerel yetkililerin alacağı her türlü ek önlemi ve talep edilen biletleme prosedürünü eksiksiz bir şekilde uygulayacağımızı taahhüt etmiş olmasına rağmen Bleker'in keyfi şekilde almış olduğu kararda ısrar etmesini ayrımcılık olarak nitelendiriyoruz.

FC Twente ile karşılaşacağımız UEFA Avrupa Ligi müsabakasını güvenliğin sağlanamayacağını bizzat belediye başkanı Roelof Bleker'in ifade ettiği Enschede şehrinde oynamak istemiyoruz.

Beşiktaş JK olarak; FC Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçının iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir şekilde tribünlerinde yer alabileceği bir başka kentte ya da ülkede oynanması için UEFA'ya başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Koyu Bir Galatasaray lı olarak Bjk yi bu konuda destekliyorum ve bu hareketinden dolayı tebrik ediyorum. Helal olsun yerinde bir talep olmuş.

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Haber YorumlarıHaber insanı:

bir gs li olarak helal olsun beşiktaşa

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Haber YorumlarıJokerAllame:

niye hep Türk takımları gidince sorun oluyor? derdiniz ne bizimle?

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Hollandalı taraftarları biz çok iyi biliyoruz, sizin ne mal olduğunuzu ve maç esnasında, maçlardan önce ve sonra neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Diyemediniz mi? Bu ülke her alanda masada kaybetmek zorunda mı?

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Haber Yorumlarısadece kadir:

uefa maalesef siyasi bir anlayış güdüyor. İtrail oyuncusunun asker selamı cezası kaldı. biz ne kadar itiraz da etsek kanımca değişmeyecek.

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