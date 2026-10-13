Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarına Nevzat Demir'de başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve bir futbolcu TSİ 20.00'de maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı